Подростки забросали петардами людей в ТРЦ Волгограда

— Проведенными мероприятиями сотрудниками Волгоградской полиции подростки были установлены. Ими оказались ученики 5-го класса одной из школ Дзержинского района, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. — По данному факту сотрудниками отделом полиции начата проверка.