Два человека погибли при стрельбе по сотрудникам сил правопорядка в Иране

Два человека погибли, еще 30 получили ранения в результате стрельбы участников протестов по сотрудникам сил правопорядка в иранском городе Лордеган. Об этом сообщает агентство Fars.
По данным агентства, несколько протестующих были вооружены огнестрельным оружием и открыли огонь в сторону полиции во время акции. В результате инцидента также были повреждены несколько административных зданий.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года на фоне резкой девальвации национальной валюты. Ранее власти заявили об отставке главы центрального банка Мохаммада Фарзина, на место которого был назначен Абдольнасер Хеммати.
Ранее политолог Юрий Светов заявил, что Россия не окажет военной помощи Ирану на фоне протестов.