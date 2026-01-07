Помимо британских офицеров были также ликвидированы как минимум два офицера США.
Около десяти иностранных офицеров НАТО и несколько десятков бойцов элитного подразделения ВСУ уничтожены под Одессой. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано — речь идет о десятках», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США.
Ранее в зоне спецоперации была уничтожена спецгруппа иностранного легиона украинской разведки (ГУР), состоявшая из наемников из США и граждан Украины. По данным российских силовых структур, Киев продолжает привлекать элитные подразделения и иностранных бойцов для штурмовых задач на передовой, где они несут существенные потери.