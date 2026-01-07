Под Одессой ликвидированы офицеры НАТО и элитные боевики ВСУ

«В Одессе под удар попал некий элитный отряд ВСУ, который тренировали британские подводники, ориентированные на диверсии. Британцев тоже устранили, среди погибших иностранцев восемь офицеров. Сколько украинских спецов ликвидировано — речь идет о десятках», — сказал Лебедев. Его слова приводит РИА Новости. Он уточнил, что среди ликвидированных были как минимум два офицера США.