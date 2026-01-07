Рубио раскрыл вторую фазу плана США по Венесуэле

Рубио заявил, что США намерены восстановить экономику Венесуэлы после захвата.
Второй этап плана Вашингтона по Венесуэле будет посвящен восстановлению экономики страны при условии, что американские компании получат доступ к венесуэльскому рынку. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.
«Вторым этапом станет то, что мы называем восстановлением. Он заключается в обеспечении того, чтобы американские, западные и другие компании имели справедливый доступ к рынку Венесуэлы», — сказал Рубио, отвечая на вопрос о содержании плана. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что всего предусмотрено три этапа.
В ночь на 3 января в нескольких районах Каракаса (столице Венесуэлы) произошли как минимум семь взрывов. Это случилось около 2:00 по местному времени (09:00 мск). По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах города, а также в международном аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.
После этого американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу и вывезли их из страны на корабле. По предварительным данным, сначала их доставили на базу Гуантанамо, затем перевезли в Нью-Йорк и поместили в следственный изолятор в Бруклине.
США предъявили Николасу Мадуро обвинения в заговоре, связанном с «наркотеррористической деятельностью», в контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывчатки, а также в заговоре с целью применения оружия против США. Ему грозит до четыре пожизненных сроков лишения свободы. Мадуро отказался признать вину. Следующее заседание суда назначено на 17 марта.