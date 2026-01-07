Ричмонд
Рубио раскрыл вторую фазу плана США по Венесуэле

Второй этап плана Вашингтона по Венесуэле будет посвящен восстановлению экономики страны при условии, что американские компании получат доступ к венесуэльскому рынку. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

Рубио заявил, что США намерены восстановить экономику Венесуэлы после захвата.

«Вторым этапом станет то, что мы называем восстановлением. Он заключается в обеспечении того, чтобы американские, западные и другие компании имели справедливый доступ к рынку Венесуэлы», — сказал Рубио, отвечая на вопрос о содержании плана. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что всего предусмотрено три этапа.

В ночь на 3 января в нескольких районах Каракаса (столице Венесуэлы) произошли как минимум семь взрывов. Это случилось около 2:00 по местному времени (09:00 мск). По словам очевидцев, взрывы были слышны в разных районах города, а также в международном аэропорту имени Симона Боливара в Майкетии и в порту Ла-Гуайра.

После этого американские военные задержали президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу и вывезли их из страны на корабле. По предварительным данным, сначала их доставили на базу Гуантанамо, затем перевезли в Нью-Йорк и поместили в следственный изолятор в Бруклине.

США предъявили Николасу Мадуро обвинения в заговоре, связанном с «наркотеррористической деятельностью», в контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывчатки, а также в заговоре с целью применения оружия против США. Ему грозит до четыре пожизненных сроков лишения свободы. Мадуро отказался признать вину. Следующее заседание суда назначено на 17 марта.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
