Отец с 9-летним сыном отправились кататься на снегоходах и попали в западню: выбраться им удалось только с помощью спасателей

Как сообщил глава ведомства Кирилл Первов, вечером 7 января трое местных жителей — отец с 9-летним сыном и их друг — отправилась кататься по уже знакомому маршруту. На пути они столкнулись с участком рыхлого снега, и их техника застряла. Самостоятельно выбраться не удалось — пришлось вызывать экстренные службы.