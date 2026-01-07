Отец с 9-летним сыном отправились кататься на снегоходах и попали в западню: выбраться им удалось только с помощью спасателей

В Нуримановском районе Башкирии спасатели Госкомитета по ЧС оказали помощь двум мужчинам и ребенку, которые застряли в лесу на снегоходах.
Как сообщил глава ведомства Кирилл Первов, вечером 7 января трое местных жителей — отец с 9-летним сыном и их друг — отправилась кататься по уже знакомому маршруту. На пути они столкнулись с участком рыхлого снега, и их техника застряла. Самостоятельно выбраться не удалось — пришлось вызывать экстренные службы.
Прибывшие спасатели помогли освободить технику и сопроводили группу до безопасной дороги. Медицинская помощь никому не потребовалась.
