В Челябинске водитель задавил двух жителей на пешеходном переходе

«Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Haval, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пешеходы: мужчина 1959 года рождения и женщина 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.