В Челябинске водитель задавил двух жителей на пешеходном переходе

Сотрудники ГАИ выясняют обстоятельства ДТП на Копейском шоссе.
В Челябинске на пешеходном переходе водитель сбил двух человек. ДТП произошло вечером 7 января на Копейском шоссе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«Мужчина 1987 года рождения, управляя автомобилем Haval, не справился с управлением и совершил наезд на двух пешеходов, переходящих проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили пешеходы: мужчина 1959 года рождения и женщина 1972 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации ГАИ, пострадавших доставили в больницу, на место выезжал экипаж ДПС. Сейчас проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.