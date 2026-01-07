Политолог Вайнер: Трамп не остановится на Венесуэле

В Нью-Йорке уже прошло первое заседание суда по делу венесуэльского лидера. Его обвиняют в заговоре, связанном с «наркотерроризмом», в контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывчатки, а также в заговоре с целью применить оружие против США. Ему может грозить до четырех пожизненных сроков. Мадуро заявил, что не признает себя виновным. Следующее заседание назначено на 17 марта. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.