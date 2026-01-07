Политолог Вайнер: Трамп не остановится на Венесуэле

Трамп может напасть на другие латиноамериканские государства после Венесуэлы.
Президент США Дональд Трамп после операции против Венесуэлы может перейти к давлению на другие страны Латинской Америки. Об этом сообщил политический обозреватель Грег Вайнер.
«У Трампа есть ключевой человек в администрации — Марко Рубио, который очень негативно относится к режиму [президента Венесуэлы Николаса] Мадуро. Подобные политические системы он однозначно рассматривает как антиамериканские. Уверен, что именно Рубио был мотором политической и военной операции против Венесуэлы. Также уверен, что впереди у Трампа еще какие-то латиноамериканские государства», — заявил Вайнер «Общественной службе новостей».
По его словам, важную роль сыграл контроль Венесуэлы над поставками нефти. Страна долгие годы почти бесплатно отправляла топливо на Кубу и в Никарагуа. Теперь, считает политолог, эти государства лишились основного источника поддержки, и неясно, кто сможет заменить Каракас в роли донора. Он полагает, что это затронет экономику и политическую устойчивость всего региона.
Вайнер подробно рассказал и об операции против Мадуро. По его данным, США задействовали около 150 самолетов и 40 вертолетов. Столицу Венесуэлы Каракас на время полностью заблокировали, отключили электричество и интернет. Подготовка заняла три месяца. Во Флориде, где тренировались бойцы спецподразделения Delta, американские военные построили копию резиденции Мадуро для отработки штурма.
Отдельно политолог прокомментировал обсуждение будущего Гренландии. Он заявил, что ожидать силового сценария там не стоит. По его оценке, Дания в итоге согласится на компромисс с Вашингтоном, а Гренландия может получить статус территории подмандатной США на фоне событий вокруг Венесуэлы.
В ночь на 3 января 2026 года США провели военную операцию в Венесуэле. В ходе нее были атакованы несколько важных военных и государственных объектов. Позже президент США Дональд Трамп сообщил, что американским спецслужбам удалось задержать президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и вывезти их из страны.
В Нью-Йорке уже прошло первое заседание суда по делу венесуэльского лидера. Его обвиняют в заговоре, связанном с «наркотерроризмом», в контрабанде кокаина, хранении пулеметов и взрывчатки, а также в заговоре с целью применить оружие против США. Ему может грозить до четырех пожизненных сроков. Мадуро заявил, что не признает себя виновным. Следующее заседание назначено на 17 марта. При этом по существу дело начнут рассматривать не ранее 2027 года.