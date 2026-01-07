Белый дом: США нужна Гренландия для сдерживания РФ и КНР

Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик ожидают уважения их общей территориальной целостности.
Вероятное присоединение Гренландии к США необходимо Вашингтону для сдерживания России и Китая в Арктике. Об этом 7 января заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт на брифинге в Вашингтоне.
«Хочу отметить, что приобретение Гренландии Соединенными Штатами не новая идея. Президенты, начиная с XIX века, заявляли, что это выгодно для национальной безопасности Америки. Президент (США Дональд Трамп) очень открыто и ясно дал понять всем вам и всему миру, что он считает сдерживание агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе наилучшим вариантом для Соединенных Штатов, и именно поэтому его команда сейчас обсуждает, как может выглядеть потенциальная покупка», — заявила пресс-секретарь Белого дома.
Источники газета The Wall Street Journal утверждают, что в администрации США прорабатывают правовые и финансовые механизмы возможного выкупа острова у Копенгагена. При этом, как передал Барро, Рубио заверил французскую сторону, что США не планируют силовой операции и говорят только о «юридически оформленной трансакции» в случае согласия датской и гренландской сторон. В Белом доме при этом подчеркивают стратегическое значение арктического направления на фоне растущей активности России и Китая в регионе и напоминают о размещенной на острове американской военной инфраструктуре.
В декабре 2025 года Трамп назначил губернатора штата Луизиана Джеффа Лэндри спецпосланником по Гренландии. Лэндри публично подтвердил, что США намерены добиться включения острова в свой состав. Датский министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен тогда заявил о крайнем возмущении и пообещал вызвать посла США в Копенгагене для получения разъяснений. Премьеры Дании и Гренландии Метте Фредериксен и Йенс-Фредерик Нильсен в совместном заявлении предупредили Вашингтон о недопустимости любых действий, нарушающих территориальную целостность королевства.