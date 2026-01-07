Белый дом не опроверг требование к Венесуэле о разрыве отношений с РФ и КНР

«Эти предполагаемые требования были озвучены на закрытом брифинге секретарем (госсекретарем США Марко — прим. ред. URA.RU) Рубио. Я знаю, что с таких брифингов часто происходят утечки, поэтому не буду подтверждать или опровергать то, что госсекретарь говорил на закрытых заседаниях с членами конгресса. Вместе с тем администрация совершенно ясно дала понять временным властям Венесуэлы: это — Западное полушарие, и американское доминирование будет продолжаться при нынешнем президенте», — сказала Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.