Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом не опроверг требование к Венесуэле о разрыве отношений с РФ и КНР

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 7 января во время брифинга в Вашингтоне отказалась подтверждать или опровергать сообщения СМИ о том, что администрация США якобы требует от новых властей Венесуэлы полностью прекратить сотрудничество с Россией и Китаем. Ее заявление прозвучало на фоне публикации телеканала ABC, который со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил о жестких условиях, выдвинутых Вашингтоном Каракасу.

Каролин Левитт отказалась от комментариев.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 7 января во время брифинга в Вашингтоне отказалась подтверждать или опровергать сообщения СМИ о том, что администрация США якобы требует от новых властей Венесуэлы полностью прекратить сотрудничество с Россией и Китаем. Ее заявление прозвучало на фоне публикации телеканала ABC, который со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил о жестких условиях, выдвинутых Вашингтоном Каракасу.

«Эти предполагаемые требования были озвучены на закрытом брифинге секретарем (госсекретарем США Марко — прим. ред. URA.RU) Рубио. Я знаю, что с таких брифингов часто происходят утечки, поэтому не буду подтверждать или опровергать то, что госсекретарь говорил на закрытых заседаниях с членами конгресса. Вместе с тем администрация совершенно ясно дала понять временным властям Венесуэлы: это — Западное полушарие, и американское доминирование будет продолжаться при нынешнем президенте», — сказала Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.

Ранее телеканал ABC сообщил, что США требуют от переходного руководства Венесуэлы отказаться от сотрудничества не только с Россией и Китаем, но также с Ираном и Кубой. По данным источников телеканала, эти условия обсуждались как часть подхода Вашингтона к новой венесуэльской администрации после смены власти в стране.

Белый дом увязывает дальнейшее развитие отношений с Каракасом с корректировкой внешнеполитических приоритетов Венесуэлы и ее дистанцированием от государств, которые США считают стратегическими противниками. В самой администрации США при этом подчеркивают, что консультации с временными властями носят конфиденциальный характер, а официальные параметры политики в отношении Венесуэлы будут озвучиваться только в публичных заявлениях уполномоченных представителей Белого дома и Госдепартамента.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше