Белый дом не опроверг требование к Венесуэле о разрыве отношений с РФ и КНР

Каролин Левитт отказалась от комментариев.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 7 января во время брифинга в Вашингтоне отказалась подтверждать или опровергать сообщения СМИ о том, что администрация США якобы требует от новых властей Венесуэлы полностью прекратить сотрудничество с Россией и Китаем. Ее заявление прозвучало на фоне публикации телеканала ABC, который со ссылкой на источники, знакомые с позицией Белого дома, сообщил о жестких условиях, выдвинутых Вашингтоном Каракасу.
«Эти предполагаемые требования были озвучены на закрытом брифинге секретарем (госсекретарем США Марко — прим. ред. URA.RU) Рубио. Я знаю, что с таких брифингов часто происходят утечки, поэтому не буду подтверждать или опровергать то, что госсекретарь говорил на закрытых заседаниях с членами конгресса. Вместе с тем администрация совершенно ясно дала понять временным властям Венесуэлы: это — Западное полушарие, и американское доминирование будет продолжаться при нынешнем президенте», — сказала Левитт во время пресс-брифинга в Белом доме.
Ранее телеканал ABC сообщил, что США требуют от переходного руководства Венесуэлы отказаться от сотрудничества не только с Россией и Китаем, но также с Ираном и Кубой. По данным источников телеканала, эти условия обсуждались как часть подхода Вашингтона к новой венесуэльской администрации после смены власти в стране.
Белый дом увязывает дальнейшее развитие отношений с Каракасом с корректировкой внешнеполитических приоритетов Венесуэлы и ее дистанцированием от государств, которые США считают стратегическими противниками. В самой администрации США при этом подчеркивают, что консультации с временными властями носят конфиденциальный характер, а официальные параметры политики в отношении Венесуэлы будут озвучиваться только в публичных заявлениях уполномоченных представителей Белого дома и Госдепартамента.