Белый дом предаст суду экипаж танкера Маринера

Администрация США может этапировать экипаж задержанного танкера Marinera на территорию страны для проведения судебного разбирательства по подозрению в нарушении федерального законодательства. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Суд, вероятнее всего, пройдет в США.

«Добавлю также, что в отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования», — указала она. По словам Ливитт, в отношении судна и его моряков уже приняты процессуальные меры в американской юрисдикции.

Белый дом утверждает, что «Маринера» входит в так называемый теневой флот Венесуэлы и использовалась для незаконной транспортировки венесуэльской нефти в обход односторонних санкций США. По версии американской администрации, судно было задействовано в схеме поставок сырья, которая позволяла скрывать происхождение груза и конечных получателей, в том числе за счет смены флагов, выключения систем идентификации и перевалки нефти в открытом море.

В Вашингтоне настаивают, что действия танкера подпадают под режим ограничительных мер, введенных против нефтяного сектора Венесуэлы Министерством финансов США. Возможное уголовное преследование членов экипажа, как пояснили в Белом доме, может быть связано с подозрением в нарушении санкционного режима, правил экспортного контроля и финансовых ограничений при расчетах за поставки нефти.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше