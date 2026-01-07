Белый дом предаст суду экипаж танкера Маринера

«Добавлю также, что в отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства и в случае необходимости будет доставлен в Соединенные Штаты для такого судебного преследования», — указала она. По словам Ливитт, в отношении судна и его моряков уже приняты процессуальные меры в американской юрисдикции.