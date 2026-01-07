Белый дом заявил, что экипаж танкера «Маринера» будут судить в США

Экипаж задержанного в Атлантике танкера «Маринера» могут доставить в Соединенные Штаты Америки для проведения судебного разбирательства, заявили пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.
«В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства», — сказала она.
Левитт добавила, что при необходимости моряков доставят США для такого судебного преследования.
В администрации США утверждают, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы. По ее данным, судно незаконно транспортировало нефть Венесуэлы в нарушение американских санкций.
Ранее в МИД РФ призвали США обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами с нефтяного танкера «Маринера» и не препятствовать скорейшему возвращению россиян на Родину.
Напомним, по данным Минтранса РФ, военно-морские силы США задержали судно «Маринэра», шедшее под российским флагом, в нейтральных водах 7 января около 15:00 по мск. Связь с судном была утеряна после высадки на него американских военных. Сообщалось, что корабль 24 декабря 2025 года получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ на основании российского законодательства и норм международного права.