Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белый дом заявил, что экипаж танкера «Маринера» будут судить в США

В отношении судна и моряков выдан судебный ордер на арест, сообщила Кэролайн Ливитт.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж задержанного в Атлантике танкера «Маринера» могут доставить в Соединенные Штаты Америки для проведения судебного разбирательства, заявили пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«В отношении судна и его экипажа был выдан судебный ордер на арест, а это означает, что экипаж теперь подлежит суду за любое соответствующее нарушение федерального законодательства», — сказала она.

Левитт добавила, что при необходимости моряков доставят США для такого судебного преследования.

В администрации США утверждают, что танкер является частью теневого флота Венесуэлы. По ее данным, судно незаконно транспортировало нефть Венесуэлы в нарушение американских санкций.

Ранее в МИД РФ призвали США обеспечить гуманное и достойное обращение с россиянами с нефтяного танкера «Маринера» и не препятствовать скорейшему возвращению россиян на Родину.

Напомним, по данным Минтранса РФ, военно-морские силы США задержали судно «Маринэра», шедшее под российским флагом, в нейтральных водах 7 января около 15:00 по мск. Связь с судном была утеряна после высадки на него американских военных. Сообщалось, что корабль 24 декабря 2025 года получил временное разрешение на плавание под государственным флагом РФ на основании российского законодательства и норм международного права.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше