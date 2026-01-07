Взрывы повредили объекты инфраструктуры в двух портах Одессы

Он добавил, что также пострадали административные здания и контейнеры с маслом. При этом оба порта продолжают свою работу в штатном режиме. Конкретные названия портов вице-премьер в своём первоначальном сообщении не уточнил. Позднее администрация морских портов Украины пояснила, что инцидент произошёл в портах Черноморский и Южный.
Ранее военный эксперт назвал важное условие для наступления ВС РФ на Одессу. Ближайшей целью, как считает эксперт, является Славянско-Краматорская агломерация, на которую можно наступать с юга через Долгополье, где у противника почти нет укреплений.
