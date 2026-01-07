Стало известно, что в Чадыр-Лунге в машину, где находилась женщина с ребёнком, стрелял полицейский: Пострадавшая опасается, что дело замнут

Этот случай — жёсткий удар по репутации всей молдавской полиции. Когда действующий полицейский открывает огонь по автомобилю, в котором находятся женщина и ребёнок, речь идёт уже не об «отдельном инциденте», а о системной проблеме контроля, ответственности и внутренней дисциплины в правоохранительных органах.