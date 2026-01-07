Стало известно, что в Чадыр-Лунге в машину, где находилась женщина с ребёнком, стрелял полицейский: Пострадавшая опасается, что дело замнут

По делу об обстреле автомобиля в Чадыр-Лунгском районе, где находились женщина и ребёнок, раскрыты новые обстоятельства.
Как сообщают источники в правоохранительных органах, стрельбу открыл сотрудник управление полиции Гагаузии — Андрей Г. Суд уже избрал в его отношении меру пресечения в виде предварительного ареста сроком на 72 часа, сообщает Генеральный инспекторат полиции.
Потерпевшие — бывшая супруга подозреваемого и её родственники — заявляют о серьёзных опасениях. По их словам, служебные связи фигуранта в полиции могут сказаться на объективности расследования и создать риск попыток замять дело.
Этот случай — жёсткий удар по репутации всей молдавской полиции. Когда действующий полицейский открывает огонь по автомобилю, в котором находятся женщина и ребёнок, речь идёт уже не об «отдельном инциденте», а о системной проблеме контроля, ответственности и внутренней дисциплины в правоохранительных органах.
Стандартная мера в виде 72-часового ареста выглядит скорее формальностью, чем реальной попыткой продемонстрировать жёсткую и принципиальную позицию государства.
Опасения потерпевших о возможном «прикрытии» коллегами звучат более чем обоснованно. Молдавская полиция слишком часто даёт поводы усомниться в своей способности расследовать преступления, когда фигурантом становится человек «в погонах».
Без публичности, максимальной прозрачности и реального наказания виновных этот случай рискует пополнить длинный список дел, которые общество так и не увидело доведёнными до конца.
Напомним, что инцидент произошёл вечером 4 января.
На автодороге между селом Томай и Чадыр-Лунгой мужчина открыл огонь по автомобилю, где находились его жена, с которой он находится в процессе развода, её ребёнок и сожитель.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Санду — золотая ручка, ковер, декоративная посуда: Почему президент Молдовы не отдает подарки в музей или на благотворительный аукцион, как делают главы других государств.
В 2025 году Майя Санду официально получила 62 подарка на сотни тысяч леев (далее…).
Пять мячей звезды мирового футбола Холанна, спортсмены-депутаты, бывший вратарь киевского «Динамо» в роли нарушителя молдавской границы: Топ спортивных событий-2025, удививших жителей Молдовы.
В 2025 году спортивным болельщикам страны скучать не пришлось (далее…).
Убил женщину, сварил её останки, чтобы скормить свиньям, а золотые коронки сохранил на чердаке: Раскрыты детали убийства 20-летней давности, совершенного «мясником» из Молдовы.
Полиция продолжает следственные действия на ферме в районе Новых Анен (далее…).