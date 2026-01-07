Пожилой капитан лодки чуть не угробил семью в Карелии

Туда туристов довезли без происшествий, прогулка по острову им понравилась. Обратно за ними в 17:00 пришло другое судно на воздушной подушке. К этому моменту на озере уже было темно, шел снег, видимость была плохой. После удара о небольшой остров и переворота пассажиры упали внутри кабины, но в воду не провалились — лед выдержал. Ее мать и тетя получили крупные гематомы. Сама девушка получила ушибы и сильный удар в область лба, еще две пассажирки серьезно не пострадали, но от госпитализации отказались.