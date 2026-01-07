Пожилой капитан лодки чуть не угробил семью в Карелии

По факту инцидента возбуждено уголовно дело.
В Карелии на льду Онежского озера перевернулась лодка с пятью туристами. В результате инцидента пострадала семья из трех человек. В момент аварии за рулем судна находился мужчина 79 лет.
«Инструктажей не было, ремней безопасности тоже. Водитель не был пьяный, но доверия у меня не вызывал, его действия казались очень странными. Оказалось, что ему 79 лет», — рассказала одна из пассажирок изданию «КП-Петербург». По ее словам, водитель судна в один момент довольно резко разогнался, в результате чего туристы влетели на полной скорости в небольшой остров с деревьями и перевернулись.
Она уточнила, что отдыхала в Карелии с мамой и тетей. За экскурсию до Кижей они заплатили 20,7 тысячи рублей на троих. Уже в начале маршрута начались проблемы: первый экскурсионный автобус сломался, не работал обогреватель, группе пришлось почти три часа ждать замену. До деревни Оятевщина они добрались только к 15:30, когда начало темнеть, но экскурсию и обратную дорогу по льду не отменили.
Туда туристов довезли без происшествий, прогулка по острову им понравилась. Обратно за ними в 17:00 пришло другое судно на воздушной подушке. К этому моменту на озере уже было темно, шел снег, видимость была плохой. После удара о небольшой остров и переворота пассажиры упали внутри кабины, но в воду не провалились — лед выдержал. Ее мать и тетя получили крупные гематомы. Сама девушка получила ушибы и сильный удар в область лба, еще две пассажирки серьезно не пострадали, но от госпитализации отказались.
Капитана доставили в больницу, он находится под капельницей. По словам туристки, сразу после происшествия мужчина заявил, что в лодке «что-то поломалось». В западном МСУТ на транспорте СК России сообщили, что по предварительной версии причиной аварии стал обрыв троса газа, из-за этого судно стало плохо управляемым. Мать пострадавшей написала заявление в транспортную прокуратуру на перевозчика и туристическую фирму. Семья планирует пройти полное обследование 8 января уже в больнице в Петербурге. По данным следствия, виновному в инциденте грозит до двух лет лишения свободы, передает «Царьград».