Гаишники раскрыли подробности смертельного ДТП около Красноуфимска

В результате аварии погибли водитель Kia и пассажирка «Лады».
Смертельная авария, произошедшая на трассе «Ачит — Месягутово», произошла из-за выезда легковушки «Лада» на встречку. В результате трагедии погибли два человека, еще двое в тяжелом состоянии в больнице. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По имеющимся данным, 42-летний водитель автомобиля “Лада”, двигаясь со стороны села Бугалыш в направлении города Красноуфимска, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение с автомобилем Kia, который двигался навстречу. В результате происшествия погибли 42-летняя водитель автомобиля Kia и 36-летняя пассажирка автомобиля Лада Приора», — заявили гаишники.
Водителя «Лады» и его 12-летний сын в тяжелом состоянии попали в больницу. В момент ДТП они были не пристегнуты. Сейчас им оказывают все необходимое лечение.
На месте трагедии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции. Назначено расследование.