Спортсмены академии футболиста «Спартака» Зобнина отравились в Сочи

Отравившиеся в Сочи дети оказались воспитанниками академии футболиста московского клуба «Спартак» Романа Зобнина, следует из сообщения пресс-службы академии.
В размещенном в Telegram-канале академии обращении к родителям пострадавших детей говорится, что отравление получили спортсмены, которые находились на сборах в отеле «ЛОО-Арена».
«Вся команда тренеров и администрации академии не отходит от детей, делая все возможное, чтобы улучшить их состояние. Сейчас состояние большинства детей положительное», — говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что отравление также получили тренеры. В академии заявили, что не оставят эту ситуацию без внимания и примут все меры после того, как решится вопрос со здоровьем детей.
Ранее в прокуратуре Краснодарского края сообщили, что в гостинице поселка Лоо Лазаревского района Сочи отравились двадцать детей в возрасте от 10 до 12 лет, которые приехали для участия в соревнованиях по регби.