Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили вступление Украины в ЕС

«Рада была встретиться сегодня с Владимиром Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности — ключевой шаг в нашей работе по достижению справедливого и прочного мира на Украине. Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается», — заявила глава Еврокомиссии.