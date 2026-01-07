Зеленский и Урсула фон дер Ляйен обсудили вступление Украины в ЕС

Встреча прошла на Кипре.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта обсудили с президентом Украины Владимиром Зеленским вступление Украины в ЕС как ключевой элемент ее будущей безопасности. Их встреча прошла в Никосии (Кипр), рассказала фон дер Ляйен на своей странице в X.
«Рада была встретиться сегодня с Владимиром Зеленским в Никосии. Вчерашнее соглашение о гарантиях безопасности — ключевой шаг в нашей работе по достижению справедливого и прочного мира на Украине. Вступление Украины в ЕС само по себе является важнейшей гарантией безопасности. Это проверенный путь к более процветающему и стабильному будущему страны. Наша работа быстро продвигается», — заявила глава Еврокомиссии.
Обсуждение европейской перспективы Украины идет на фоне более широких переговоров о послевоенном устройстве страны и архитектуре безопасности в Европе. При этом в Евросоюзе подчеркивают, что процесс вступления Киева останется условным и будет зависеть от реформ в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и соответствия экономическим критериям.
Ранее вопрос гарантий безопасности Украины поднимался на переговорах Владимира Зеленского с представителями США в Берлине, где украинский лидер признавал, что тема вступления в НАТО фактически не стоит на повестке. В Москве при этом подчеркивают, что юридически обязывающие гарантии невступления Украины в НАТО рассматриваются как один из ключевых вопросов возможных мирных переговоров с Россией.