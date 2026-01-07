Немцы платят за электроэнергию по одному из самых высоких тарифов.
Энергетика Германии стала дороже и уязвимее после разрыва значительной части энергетических связей с Россией. Об этом сообщает британская газета The Telegraph.
«Энергетика в Германии стала дорогой, ненадежной и уязвимой для диверсий», — говорится в материале. Авторы материала связывают это с резким увеличением доли импортируемого СПГ, ускоренным отказом от традиционных источников и сложностями в развитии альтернативной генерации.
По данным газеты, Берлину потребуется значительное время, чтобы устранить последствия прежней зависимости от российских энергоресурсов. В статье подчеркивается, что для этого нужны более жесткие и последовательные политические решения. Авторы указывают, что перезапуск энергетической стратегии требует крупных инвестиций в инфраструктуру, модернизацию сетей и создание дополнительных резервных мощностей, что уже отражается на стоимости энергии для промышленности и населения.
Отдельное внимание The Telegraph уделяет нагрузке на домохозяйства и бизнес. Издание пишет, что жители Германии сегодня платят за электроэнергию по одним из самых высоких тарифов в мире.