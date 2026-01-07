Два человека погибли в ДТП на трассе Санкт-Петербург — Псков

По предварительной информации, 63-летний водитель автомобиля Chevrolet Aveo, двигаясь от Санкт-Петербурга в сторону Пскова, не справился с управлением, совершил занос с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Toyota Prius, которым управлял 51-летний мужчина.