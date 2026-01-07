СМИ: В Подмосковье произошло массовое отравление кониной

У заболевших наблюдаются такие симптомы, как двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и выраженная слабость. Один из пострадавших подключен к аппарату ИВЛ. Еще одного человека, после осмотра отказавшегося от госпитализации, сейчас все же везут в больницу. Ситуация находится под контролем медицинских работников, говорится в публикации.