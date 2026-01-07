СМИ: В Подмосковье произошло массовое отравление кониной

В Подмосковье произошло массовое отравление кониной, вероятно, вызванное ботулизмом. Об этом в среду, 7 января, сообщил Telegram-канал «112».
Инцидент произошел Раменском округе, в деревне Холуденево. Пострадавшие ели конину, купленную в Костроме и жаренную во фритюре 4 января. Пострадали две семьи.
Среди госпитализированных — члены семей Хайдаровых и Остонакуловых, всего восемь человек, включая четверых детей. Сейчас они находятся на лечении в Костроме и Москве.
У заболевших наблюдаются такие симптомы, как двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и выраженная слабость. Один из пострадавших подключен к аппарату ИВЛ. Еще одного человека, после осмотра отказавшегося от госпитализации, сейчас все же везут в больницу. Ситуация находится под контролем медицинских работников, говорится в публикации.
До этого представители Роспотребнадзора опечатали склад с напитком Aloe Vera в Пензе из-за инцидента с детьми, отравившимися ацетоном. В Новой Москве ребенок обжег горло, попробовав лимонад из магазина. Такой же случай произошел с ребенком, который выпил напиток из Fix Price.