В Новочеркасске тлеет мусорный полигон на площади около 200 квадратных метров

В Новочеркасске зафиксировали тление отходов на мусорном полигоне на площади около 200 квадратных метров. Об этом рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.
Открытого горения нет, причины происшествия устанавливаются, — уточнила она в своем Telegram-канале.
На месте проводят необходимые работы: очаги тления ликвидируют методом пересыпки грунтом. В тушении и проливке задействованы девять единиц спецтехники.
Министр добавила, что ситуация будет находиться на ее контроле до полного устранения тления. Информацию о дальнейшем развитии событий обещают уточнять по мере работ на полигоне.