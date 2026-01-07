Ричмонд
В Новочеркасске тлеет мусорный полигон на площади около 200 квадратных метров

На мусорном полигоне Новочеркасска нашли очаги тления.

Источник: Комсомольская правда

В Новочеркасске зафиксировали тление отходов на мусорном полигоне на площади около 200 квадратных метров. Об этом рассказала министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная.

Открытого горения нет, причины происшествия устанавливаются, — уточнила она в своем Telegram-канале.

На месте проводят необходимые работы: очаги тления ликвидируют методом пересыпки грунтом. В тушении и проливке задействованы девять единиц спецтехники.

Министр добавила, что ситуация будет находиться на ее контроле до полного устранения тления. Информацию о дальнейшем развитии событий обещают уточнять по мере работ на полигоне.