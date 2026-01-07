Ричмонд
Урсула фон дер Ляйен указала на изъяны ЕС

Евросоюз не является идеальной структурой и изначально возник на почве конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Евросоюз не является идеальной структурой и изначально возник на почве конфликта. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Европейский союз сам родился из конфликта. Наш Союз не идеален, но он является обещанием: обещанием того, что сотрудничество берет верх над конфронтацией, а право — над силой. Эти принципы применимы не только к нашему Европейскому союзу, но и к Гренландии», — сказала она. По словам фон дер Ляйен, именно на этих установках строится внешняя и внутренняя политика сообщества, несмотря на нарастающие разногласия с партнерами по НАТО.

В Еврокомиссии связали заявление с обновленной стратегией национальной безопасности США, в которой Вашингтон потребовал от европейских стран «взять на себя основную ответственность» за собственную оборону и одновременно раскритиковал внутреннюю политику ЕС. В документе, опубликованном Белым домом, указываются проблемы «чрезмерного регулирования», массовой иммиграции и ограничений свободы слова в Европе. Также подчеркивается, что США расходятся во взглядах с «частью европейских партнеров», которые, по оценке авторов стратегии, питают нереалистичные ожидания по поводу конфликта на Украине и рассчитывают на продолжение боевых действий.

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя обновленную стратегию США и последовавшую реакцию Брюсселя, заявил, что документ, принятый при администрации Дональда Трампа, призван «показать Европе ее место» и пресечь попытки ЕС втягивать Вашингтон в «махинации по продвижению либерального порядка». По его словам, сформулированные Белым домом подходы отражают стремление США жестко контролировать действия союзников в Европе и корректировать их политику в области безопасности и расширения.

