Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье

В Федерации регби Москвы сообщили, что здоровью детей после отравления в Сочи ничего не угрожает. Уточнялось, что ни один ребенок не был госпитализирован скорой помощью, всю ночь в отеле дежурили медики, а все необходимые меры были приняты оперативно. Позже по факту отравления возбудили уголовное дело.