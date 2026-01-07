Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье

В Подмосковье произошло массовое отравление кониной, предположительно, приведшее к ботулизму, — восемь человек, включая четверых детей, госпитализированы. Об этом 7 января сообщил источник «Известий».

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. Согласно поступившей информации, мясо было куплено в Костроме и приготовлено во фритюре 4 января.

У пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для ботулизма: двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и сильная слабость. Отмечается, что один из заболевших подключен к аппарату ИВЛ. Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации, но сейчас его эвакуируют для оказания медицинской помощи.

В этот же день сообщалось, что в Сочи проводится проверка после массового отравления детской команды по регби в гостинице курортного поселка Лоо. Отмечалось, что школьники 10−12 лет приехали в город для участия в спортивных соревнованиях.

В Федерации регби Москвы сообщили, что здоровью детей после отравления в Сочи ничего не угрожает. Уточнялось, что ни один ребенок не был госпитализирован скорой помощью, всю ночь в отеле дежурили медики, а все необходимые меры были приняты оперативно. Позже по факту отравления возбудили уголовное дело.