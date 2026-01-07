Стало известно об отравлении восьми человек кониной в Подмосковье

Инцидент произошел в деревне Холуденево Раменского городского округа. Согласно поступившей информации, мясо было куплено в Костроме и приготовлено во фритюре 4 января.
У пострадавших наблюдаются симптомы, характерные для ботулизма: двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и сильная слабость. Отмечается, что один из заболевших подключен к аппарату ИВЛ. Еще один человек после осмотра отказался от госпитализации, но сейчас его эвакуируют для оказания медицинской помощи.
В этот же день сообщалось, что в Сочи проводится проверка после массового отравления детской команды по регби в гостинице курортного поселка Лоо. Отмечалось, что школьники 10−12 лет приехали в город для участия в спортивных соревнованиях.
В Федерации регби Москвы сообщили, что здоровью детей после отравления в Сочи ничего не угрожает. Уточнялось, что ни один ребенок не был госпитализирован скорой помощью, всю ночь в отеле дежурили медики, а все необходимые меры были приняты оперативно. Позже по факту отравления возбудили уголовное дело.