В Волгоградской области из-за атаки БПЛА повреждены два дома

ВОЛГОГРАД, 7 января. /ТАСС/. Два частных домовладения повреждены в результате вечерней атаки БПЛА в Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня вечером, как и во все предыдущие выходные и праздничные дни, подразделения ПВО Министерства обороны России защищают наше небо от террористических атак беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. Сегодня в результате атаки БПЛА повреждены два частных домовладения в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет», — рассказал губернатор.

В администрации уточнили, что сотрудники оперативных служб и муниципалитета проводят работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.

