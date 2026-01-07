Две семьи из Подмосковья отравились кониной, пострадали четверо детей

В Подмосковье произошло массовое отравление. Восемь человек попали в больницу с ботулизмом. Инцидент произошёл в деревне Холуденево в Раменском округе. Мясо, ставшее причиной отравления, купили в Костроме и приготовили 4 января, сообщил журналисту KP.RU собственный исотчник.
Пострадали две семьи. Всего восемь человек, среди них четыре ребенка от 13 до 16 лет. Сейчас они лечатся в больницах Костромы и Москвы.
У больных есть такие симптомы, как двоение в глазах, боязнь света, хриплый голос, трудности с глотанием и сильная слабость. Одного из пострадавших подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Ещё один человек после осмотра отказался от госпитализации, но медики уже начали его перевозить.
Все перечисленные симптомы напоминают ботулизм, однако никакой конкретики пока нет. Уточняется, что все пострадавшие в состоянии легкой и средней тяжести, и только один взрослый — в тяжелом.
