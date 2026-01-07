В ресторанах Херсонской области запретили массовые праздники

«В целях обеспечения безопасности жителей Херсонской области в условиях действия военного положения и сохраняющейся террористической угрозы мною подписан указ. В соответствии с ним запрещается проведение организованных праздничных мероприятий (корпоративов) в заведениях общественного питания численностью более 10 человек», — написал Сальдо в своём Telegram-канал.
Губернатор подчеркнул, что это вынужденное, но необходимое решение для минимизации рисков в период проведения специальной военной операции. Указ, согласно тексту его обращения, вступает в силу немедленно. Сальдо также призвал всех жителей и руководителей организаций отнестись с пониманием. Он также напомнил, что безопасность граждан является главным приоритетом для региональных властей.
Напомним, что в новогоднюю ночь в селе Хорлы Херсонской области произошла трагедия. ВСУ совершили массированный удар по гражданским объектам. По некоторым сведениям, мощность боезаряда одного из дронов достигала 20 килограммов в тротиловом эквиваленте, а к организации удара могли быть причастны британские спецслужбы. Число погибших в результате удара беспилотников составляет 29 человек, среди жертв двое детей. Общее количество пострадавших от атаки, по последним данным, составляет не менее шестидесяти человек.
