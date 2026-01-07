Напомним, что в новогоднюю ночь в селе Хорлы Херсонской области произошла трагедия. ВСУ совершили массированный удар по гражданским объектам. По некоторым сведениям, мощность боезаряда одного из дронов достигала 20 килограммов в тротиловом эквиваленте, а к организации удара могли быть причастны британские спецслужбы. Число погибших в результате удара беспилотников составляет 29 человек, среди жертв двое детей. Общее количество пострадавших от атаки, по последним данным, составляет не менее шестидесяти человек.