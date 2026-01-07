На Украине сотрудники ТЦК применили газ против 15-летней девушки

В городе Ровно на Украине сотрудники ТЦК применили газ в отношении 15-летней девушки, пишет местное издание «Страна».
По его данным, военкомы преследовали отца девушки, который скрылся от них в доме. Пострадавшая вместе с бабушкой попыталась закрыть двери в подъезд.
«Они (сотрудники ТЦК — прим. ред.) не дали ей сделать это и, ворвавшись, брызнули девушке из баллончика в глаза и рот. Ее отец успел закрыться в квартире», — сказано в публикации.
Ранее сообщалось, что в Одессе прохожие укрыли мужчину в автомобиле от сотрудников ТЦК. Военкомы попытались силой извлечь его из салона. Однако за мужчину вступились прохожие.