Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Катманду в ДТП с автобусом четыре человека погибли, 23 пострадали

По предварительным данным, в Непале автобус упал с высоты около 100 метров.

Источник: Аргументы и факты

Автобус с пассажирами попал в ДТП неподалеку от непальской столицы Катманду, в результате четыре человека погибли, сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на полицию.

По данным ведомства, авария произошла вечером 7 января. В автобусе ехали порядка 40 сотрудников одной из столичных компаний, они возвращались в Катманду с пикника. Автобус съехал с шоссе, и упал с высоты около 100 метров, сообщили в полиции.

«В результате ДТП с участием автобуса погибли четыре человека, еще 23 получили ранения», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Сальвадоре автобус упал в ущелье, погибли 11 человек.