Под Катманду в ДТП с автобусом четыре человека погибли, 23 пострадали

Автобус с пассажирами попал в ДТП неподалеку от непальской столицы Катманду, в результате четыре человека погибли, сообщает китайское агентство Синьхуа, ссылаясь на полицию.
По данным ведомства, авария произошла вечером 7 января. В автобусе ехали порядка 40 сотрудников одной из столичных компаний, они возвращались в Катманду с пикника. Автобус съехал с шоссе, и упал с высоты около 100 метров, сообщили в полиции.
«В результате ДТП с участием автобуса погибли четыре человека, еще 23 получили ранения», — говорится в публикации.
