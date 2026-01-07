Под Катманду в ДТП с автобусом четыре человека погибли, 23 пострадали

По данным ведомства, авария произошла вечером 7 января. В автобусе ехали порядка 40 сотрудников одной из столичных компаний, они возвращались в Катманду с пикника. Автобус съехал с шоссе, и упал с высоты около 100 метров, сообщили в полиции.