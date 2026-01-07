Ричмонд
В Курганской области полыхали баня и садовый дом

В Курганской области за сутки произошло два пожара: в селе Альменево сгорела баня, а в одном из садовых товариществ Кургана — дом. Оба возгорания были успешно ликвидированы силами МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

МЧС ликвидировало возгорания в Альменево и курганском СНТ.

В Курганской области за сутки произошло два пожара: в селе Альменево сгорела баня, а в одном из садовых товариществ Кургана — дом. Оба возгорания были успешно ликвидированы силами МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.

«В селе Альменево загорелась баня. Огонь потушили 5 специалистов и 2 единицы техники. В курганском СНТ Росторгмонтаж полыхал садовый дом. Пожар на 40 квадратах ликвидировали 11 огнеборцев и 3 единицы техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительной причиной пожара в бане названо нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Возгорание в садовом доме могло произойти из-за аварийного режима работы электросети. Также за прошедшие сутки спасатели привлекались к ликвидации последствий двух ДТП.