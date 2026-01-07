Одним из двоих погибших при крушении частного вертолета в Пермском крае стал директор транспортной компании, утверждает ТАСС.
Как уточняется, полет был несанкционированным.
Вертолет упал в Бардымском районе рядом с селом Печьмень. Погибли оба человека, которые были в вертолете.
Читайте материал «Депутат ЕП сказал, что Евросоюз стал вассалом США».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше