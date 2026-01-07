Ричмонд
При крушении вертолета в Прикамье погиб директор компании

Одним из двоих погибших при крушении частного вертолета в Пермском крае стал директор транспортной компании, утверждает ТАСС.

Как уточняется, полет был несанкционированным.

Вертолет упал в Бардымском районе рядом с селом Печьмень. Погибли оба человека, которые были в вертолете.

