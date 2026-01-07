Ричмонд
Министр энергетики США назвал следующую мишень после Венесуэлы

В скором времени Вашингтон может усилить давление на Кубу после операции в Венесуэле. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

США может начать давить на Кубу в ближайшее время.

В скором времени Вашингтон может усилить давление на Кубу после операции в Венесуэле. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.

«Я думаю, что мы увидим очень существенное давление на Кубу», — сказал Райт. Его слова приводит издание CNBC. Райт не стал раскрывать конкретные меры, которые могут быть задействованы в отношении Кубы.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выразил уверенность в скором падении нынешнего кубинского режима. Президент уже подвергал критике внутреннюю политику Гаваны и ее международные связи.

