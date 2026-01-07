В США открестились от обвинения в кражи нефти Венесуэлы

США лишь контролируют поставки нефти, заявил Райт.
Вашингтон не присваивает себе венесуэльскую нефть, а только контролирует финансовые потоки от ее продажи. Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт.
«Я вообще не слышал о таких разговорах. Конечно, если такие разговоры существуют, они не соответствуют действительности. Мы просто контролируем поступление доходов от их нефти», — заявил Райт в интервью телеканалу CNBC. При этом он не уточнил, какие именно каналы контроля используют США и через какие структуры проходят средства.
Ранее стало известно, что США начали продавать венесуэльскую нефть на мировом рынке в интересах Вашингтона, Каракаса и стран-союзников. Для торгов и расчетов ведомство подключило крупные международные сырьевые компании и банки.