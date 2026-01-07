Украинские военкомы залили газовым баллончиком лицо девочке, которая спасала отца

В Ровно сотрудники ТЦК применили слезоточивый газ против 15-летней девочки. Видео © Telegram / Ровно 1283.
Видео инцидента, опубликованное местными пабликами, показывает, как мужчина в камуфляжной форме пытается войти в подъезд, удерживаемый подростком. Другой сотрудник ТЦК, подойдя сзади, распыляет газовый баллончик в лицо девушки, после чего сотрудники входят внутрь.
Ранее официальная страница Киевского областного территориального центра комплектования (ТЦК) в социальных сетях разместила крайне резкий пост, адресованный лицам, уклоняющимся от мобилизации. В нём таких граждан называли «врагами», «убийцами», «унизительными существами» и «серой ухилянтской массой».
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.