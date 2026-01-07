Два дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ под Волгоградом

В Волгоградской области в результате атаки беспилотников ВСУ получили повреждения два частных домовладения, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По его словам, сегодня вечером повреждения зафиксированы в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет.
Как уточнили в областной администрации, сотрудники оперативных служб и муниципалитета работают над ликвидацией последствий и оценкой причиненного ущерба.
Утром 7 января Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над Крымом и Чечнёй.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше