Два дома повреждены в результате атаки беспилотников ВСУ под Волгоградом

В Волгоградской области два дома получили повреждения в результате атаки БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

В Волгоградской области в результате атаки беспилотников ВСУ получили повреждения два частных домовладения, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

По его словам, сегодня вечером повреждения зафиксированы в поселке Ильевка Калачевского района. Пострадавших нет.

Как уточнили в областной администрации, сотрудники оперативных служб и муниципалитета работают над ликвидацией последствий и оценкой причиненного ущерба.

Утром 7 января Минобороны РФ сообщало, что средства ПВО уничтожили два беспилотника над Крымом и Чечнёй.

