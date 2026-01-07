Ричмонд
В Подмосковье восемь человек заразились ботулизмом после употребления конины

В деревне Холуденево Раменского городского округа Подмосковья произошла вспышка пищевого отравления. По данным SHOT, пострадали восемь человек, в том числе четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Причиной отравления стала конина, приобретённая ранее в Костроме и приготовленная во фритюре 4 января.

Источник: Life.ru

Симптомы у пострадавших включают двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затруднённое глотание и общую слабость. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Медицинские службы оказывают необходимую помощь пострадавшим, и проводится проверка для установления точного источника заражения и предотвращения подобных случаев в будущем.

Ранее стало известно о массовом отравлении почти 100 детей-спортсменов по регби, футболу и гимнастике, приехавших на сборы из разных городов в сочинском отеле «Лоо-арена». У пострадавших наблюдалась температура выше 39 градусов, рвота и диарея. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что у отеля всю ночь дежурили машины скорой помощи, а прокуратура начала проверку.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.