В Подмосковье восемь человек заразились ботулизмом после употребления конины

Ранее стало известно о массовом отравлении почти 100 детей-спортсменов по регби, футболу и гимнастике, приехавших на сборы из разных городов в сочинском отеле «Лоо-арена». У пострадавших наблюдалась температура выше 39 градусов, рвота и диарея. Ситуация оказалась настолько серьёзной, что у отеля всю ночь дежурили машины скорой помощи, а прокуратура начала проверку.