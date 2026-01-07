Ричмонд
У заболевших на соревнованиях в Сочи детей выявили острый гастроэнтерит

У детей-спортсменов, отравившихся в гостинице посёлка Лоо в Сочи, предварительно диагностирован острый гастроэнтерит. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Александр Руденко.

Источник: Life.ru

«Из гостиницы посёлка Лоо Лазаревского района города Сочи поступил вызов бригады СМП. Команды по регби и футболу принимали пищу в столовой. Жалобы на слабость, субфебрильную температуру, тошноту. Предварительный диагноз — острый гастроэнтерит», — говорится в сообщении.

По словам Руденко, речь идёт о единичных случаях заболевания. Медики осмотрели 42 человека, включая 37 несовершеннолетних. Региональное управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование, в ходе которого были взяты пробы воды и продуктов, а также смывы с объектов внешней среды. В самом отеле была проведена дезинфекция.

«Риск распространения инфекции оценивается как низкий», — заключил чиновник.

Напомним, в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена» произошло массовое отравление детей, находившихся на сборах. Симптомы — температура выше 39 градусов, рвота и диарея — появились у детей через несколько часов после обеда. Ранее Life.ru писал, что среди заболевших также числится полузащитник и капитан ФК «Спартак» Роман Зобнин. Он находился в комплексе с футбольной академией и сыном.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.