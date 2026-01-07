У заболевших на соревнованиях в Сочи детей выявили острый гастроэнтерит

Напомним, в отеле при спортивном комплексе «Лоо-арена» произошло массовое отравление детей, находившихся на сборах. Симптомы — температура выше 39 градусов, рвота и диарея — появились у детей через несколько часов после обеда. Ранее Life.ru писал, что среди заболевших также числится полузащитник и капитан ФК «Спартак» Роман Зобнин. Он находился в комплексе с футбольной академией и сыном.