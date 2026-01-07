Ослепли и задыхались: врачи спасают жертв отравления кониной в Подмосковье

В Московской области врачи борются за жизни восьми человек, ставших жертвами тяжелейшего пищевого отравления после употребления конины. Предварительный диагноз, поставленный медиками, — ботулизм. Среди пострадавших числятся четверо детей в возрасте от 13 до 16 лет. Состояние одного из пациентов оценивается как критическое, он переведен на искусственную вентиляцию легких.