Роспотребнадзор начал расследование после отравления людей кониной в Раменском

До этого сообщалось, что массовое отравление кониной, вероятно, вызванное ботулизмом, произошло в Раменском округе Московской области. Об этом написал Telegram-канал «112». Инцидент произошел в деревне Холуденево. Пострадавшие ели конину, которую приобрели в Костроме и пожарили во фритюре 4 января. Пострадали две семьи.