Роспотребнадзор начал расследование после отравления людей кониной в Раменском

Роспотребнадзор начал расследование после массового пищевого отравления людей кониной с подозрением на ботулизм в подмосковных Раменках. Об этом в среду, 7 января, сообщили на сайте ведомства.
— Выявлены контактные лица, взяты пробы пищевой продукции, произведен отбор биоматериала, — сказано в сообщении Роспотребнадзора.
Все мероприятия проводятся в рамках противоэпидемического надзора и направлены на предупреждение новых случаев заболевания, отметили в ведомстве.
До этого сообщалось, что массовое отравление кониной, вероятно, вызванное ботулизмом, произошло в Раменском округе Московской области. Об этом написал Telegram-канал «112». Инцидент произошел в деревне Холуденево. Пострадавшие ели конину, которую приобрели в Костроме и пожарили во фритюре 4 января. Пострадали две семьи.
У заболевших наблюдаются такие симптомы, как двоение в глазах, светобоязнь, осиплость голоса, затрудненное глотание и выраженная слабость. Один из пострадавших подключен к аппарату ИВЛ.