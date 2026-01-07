Сальдо сообщил об атаке украинских БПЛА на Херсонскую область

«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области. Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», — говорится в сообщении.
Также расчёты противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 7 января. Семь дронов были сбиты над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области и ещё один — над акваторией Чёрного моря.
