Сальдо сообщил об атаке украинских БПЛА на Херсонскую область

Украинские вооружённые формирования предприняли попытку атаки дронов на Херсонскую область. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

«Работает ПВО. Враг предпринимает попытку массовой атаки БПЛА по территории Херсонской области. Все экстренные и коммунальные службы приведены в готовность для оперативной ликвидации возможных последствий», — говорится в сообщении.

Также расчёты противовоздушной обороны уничтожили девять украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 7 января. Семь дронов были сбиты над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

