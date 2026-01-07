Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников ВСУ над Российской Федерацией. Об этом в среду, 7 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены девять украинских дронов: семь беспилотников — над Крымом и по одному БПЛА — над Волгоградской областью и акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом ранее сообщили в Министерстве обороны РФ.
В Минобороны России также сообщили, что с 20:00 до 7:00 по московскому времени над российскими регионами были уничтожены 32 украинских беспилотника. Так, пять БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Крымом.
4 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 11 тысяч человек остались без электричества из-за атаки украинского беспилотника на объект энергетики в регионе.