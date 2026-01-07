Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за три часа уничтожили девять украинских беспилотников над Россией

Средства противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников ВСУ над Российской Федерацией. Об этом в среду, 7 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Средства противовоздушной обороны ликвидировали девять беспилотников ВСУ над Российской Федерацией. Об этом в среду, 7 января, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были уничтожены девять украинских дронов: семь беспилотников — над Крымом и по одному БПЛА — над Волгоградской областью и акваторией Черного моря, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов и 106 беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом ранее сообщили в Министерстве обороны РФ.

В Минобороны России также сообщили, что с 20:00 до 7:00 по московскому времени над российскими регионами были уничтожены 32 украинских беспилотника. Так, пять БПЛА были сбиты над акваторией Черного моря, два — над Крымом.

4 января губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что более 11 тысяч человек остались без электричества из-за атаки украинского беспилотника на объект энергетики в регионе.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше