CBS сообщил о смерти женщины во время стрельбы в Миннеаполисе в США

Сотрудник иммиграционной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе в американском штате Миннесота во время операции против протестующих. Об этом 7 января сообщил телеканал CBS со ссылкой на Департамент внутренней безопасности.

Источник: Reuters

«Жертвой была 37-летняя женщина. По словам сенатора США Тины Смит, она была гражданкой США», — сказано в публикации.

Представитель министерства внутренней безопасности Триши Маклафлин заявила, что агенты ICE проводили связанные с иммигрантами операции в городе. Погибшая, предположительно, использовала автомобиль в качестве оружия, чтобы сбить сотрудников ICE и скрыться.

«Мне известно о стрельбе с участием сотрудника ICE на пересечении 34-й улицы и Портленд-авеню. Мы требуем, чтобы сотрудники ICE немедленно покинули город», — прокомментировал мэр города Джейкоб Фрей в соцсети X.

Расследование стрельбы ведется федеральным бюро расследований (ФБР) и бюро уголовного задержания Миннесоты.

Ранее, 5 января, в США было совершено нападение на частный дом вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо, в результате которого повреждены окна. Уточняется, что сам Вэнс и его семья не находились дома на момент инцидента.

