Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Все электроподстанции и ТЭЦ Днепропетровской области остановили работу

Все электроподстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Днепропетровской области полностью прекратили работу. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.

В Днепропетровской области прекращена работа всех ТЭЦ.

Все электроподстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Днепропетровской области полностью прекратили работу. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.

«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», — сообщает агентство УНИАН. Других подробностей произошедшего, включая возможные сроки восстановления энергоснабжения, в сообщении не приводится.

Ранее сообщалось о взрывах и проблемах с электроснабжением в городе Днепропетровск на юго-востоке Украины. Инцидент произошел в период действия объявленной в регионе воздушной тревоги.