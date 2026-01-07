Все электроподстанции и ТЭЦ Днепропетровской области остановили работу

В Днепропетровской области прекращена работа всех ТЭЦ.
Все электроподстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) Днепропетровской области полностью прекратили работу. Об этом сообщает украинское информагентство УНИАН.
«Все ТЭЦ и подстанции в Днепропетровской области остановили работу», — сообщает агентство УНИАН. Других подробностей произошедшего, включая возможные сроки восстановления энергоснабжения, в сообщении не приводится.
Ранее сообщалось о взрывах и проблемах с электроснабжением в городе Днепропетровск на юго-востоке Украины. Инцидент произошел в период действия объявленной в регионе воздушной тревоги.