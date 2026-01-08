Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте волонтеры разыскивают 72-летнюю пенсионерку

В Сургуте (ХМАО) поздно вечером 7 января волонтеры городского поискового отряда начали розыск 72-летней женщины. В соцсети сообщается, что пенсионерка пропала в районе улицы Киртбая до поселка Снежный.

Пожилая женщина пропала поздно вечером 7 января.

В Сургуте (ХМАО) поздно вечером 7 января волонтеры городского поискового отряда начали розыск 72-летней женщины. В соцсети сообщается, что пенсионерка пропала в районе улицы Киртбая до поселка Снежный.

«Внимание! Срочный выезд на поиски. Пропала женщина, 42 года. ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА 72 года. Поиски от улицы Киртбая до поселка Снежный», — сообщается в сообществе vk.com «ДПСО. Сургут. Поиски пропавших людей».

Уточняется, что у пенсионерки с собой был рюкзак серо-красного цвета. Одета она была в черную шапку, куртку, ботинки и синие джинсы.

Обновлено в 2:16: Уточняется, что пропавшая женщина найдена — она погибла. Подробности трагедии не сообщаются.