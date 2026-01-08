В Сургуте волонтеры разыскивают 72-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина пропала поздно вечером 7 января.
В Сургуте (ХМАО) поздно вечером 7 января волонтеры городского поискового отряда начали розыск 72-летней женщины. В соцсети сообщается, что пенсионерка пропала в районе улицы Киртбая до поселка Снежный.
«Внимание! Срочный выезд на поиски. Пропала женщина, 42 года. ПРОПАЛА ЖЕНЩИНА 72 года. Поиски от улицы Киртбая до поселка Снежный», — сообщается в сообществе vk.com «ДПСО. Сургут. Поиски пропавших людей».
Уточняется, что у пенсионерки с собой был рюкзак серо-красного цвета. Одета она была в черную шапку, куртку, ботинки и синие джинсы.
Обновлено в 2:16: Уточняется, что пропавшая женщина найдена — она погибла. Подробности трагедии не сообщаются.