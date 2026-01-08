В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полёты

Согласно сообщению, аэропорт будет принимать регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Остальные рейсы могут быть отложены или перенаправлены в другие аэропорты.
Ранее средства противовоздушной обороны России уничтожили девять украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 7 января. Из них семь беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области и ещё один — над акваторией Чёрного моря.
