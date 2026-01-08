Ричмонд
В аэропорту Краснодара введены временные ограничения на полёты

Аэропорт Краснодара (Пашковский) с 7 января временно ограничил приём и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале. Ограничения введены для обеспечения безопасности полётов.

Источник: Life.ru

Согласно сообщению, аэропорт будет принимать регулярные рейсы с 09:00 до 19:00 по московскому времени. Остальные рейсы могут быть отложены или перенаправлены в другие аэропорты.

Ранее средства противовоздушной обороны России уничтожили девять украинских беспилотников в период с 20:00 до 23:00 7 января. Из них семь беспилотников были сбиты над территорией Республики Крым, один — над территорией Волгоградской области и ещё один — над акваторией Чёрного моря.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.