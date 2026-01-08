NI: боевое дежурство «Орешника» в Беларуси стало сигналом для Запада

Западные страны тревожит дежурство «Орешника» в Беларуси.
«Развертывание Россией этих сил происходит в момент, когда Кремль стремится довести до конца специальную военную операцию на Украине, а европейские члены НАТО наперебой требуют войны с Россией. Москва пытается послать европейцам мощный сигнал о возобновлении сдерживания», — говорится в публикации издания.
Размещение «Орешника» на территории Беларуси усиливает ракетный потенциал России на западном стратегическом направлении. Появление этих пусковых установок в соседнем государстве должно напомнить европейским странам о рисках эскалации в случае дальнейшего расширения военной поддержки Киева и наращивания присутствия НАТО у российских и белорусских границ.