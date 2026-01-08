Ричмонд
Женщина застрелена сотрудником иммиграционной службы США в Миннеаполисе

Женщина была застрелена служащим иммиграционной службы США (ICE) в Миннеаполисе после того, как она попыталась сбить сотрудников правоохранительных органов на автомобиле. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление Министерства внутренней безопасности США.

Источник: Life.ru

По данным очевидцев, женщина пыталась скрыться от сотрудников ICE на автомобиле, что привело к столкновению с полицейскими машинами. В результате инцидента женщина была смертельно ранена выстрелом из огнестрельного оружия.

Кстати, в рейтинге «Худшие из худших», который ведёт Министерство внутренней безопасности США и куда вносят данные об арестованных мигрантах, первое место занимают граждане Украины. Как свидетельствуют данные ведомства, в этот перечень включены 27 человек из этой страны.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей —читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.