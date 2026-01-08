Женщина застрелена сотрудником иммиграционной службы США в Миннеаполисе

По данным очевидцев, женщина пыталась скрыться от сотрудников ICE на автомобиле, что привело к столкновению с полицейскими машинами. В результате инцидента женщина была смертельно ранена выстрелом из огнестрельного оружия.
Кстати, в рейтинге «Худшие из худших», который ведёт Министерство внутренней безопасности США и куда вносят данные об арестованных мигрантах, первое место занимают граждане Украины. Как свидетельствуют данные ведомства, в этот перечень включены 27 человек из этой страны.
