Взрывы в Днепропетровске обесточили город до 2027 года

ДТЭК обещает восстановить энергоснабжение в Днепропетровске к 17 июня 2027 года.
Жителям Днепропетровска восстановят электроснабжение только к 17 июня 2027 года — такие сроки указаны на официальных сайтах энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщают украинские СМИ.
«Ориентировочное время включения электроэнергии — 00:00 17.06.27», — об этом говорится в сообщении компании, распространенном украинскими СМИ. Региональные средства массовой информации также сообщают про технический сбой на веб-ресурсе энергетической компании ДТЭК.
Ранее сообщалось про остановку всех электроподстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на территории Днепропетровской области. Об этом сообщали украинские СМИ.