Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Взрывы в Днепропетровске обесточили город до 2027 года

Жителям Днепропетровска восстановят электроснабжение только к 17 июня 2027 года — такие сроки указаны на официальных сайтах энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщают украинские СМИ.

ДТЭК обещает восстановить энергоснабжение в Днепропетровске к 17 июня 2027 года.

Жителям Днепропетровска восстановят электроснабжение только к 17 июня 2027 года — такие сроки указаны на официальных сайтах энергетической компании ДТЭК. Об этом сообщают украинские СМИ.

«Ориентировочное время включения электроэнергии — 00:00 17.06.27», — об этом говорится в сообщении компании, распространенном украинскими СМИ. Региональные средства массовой информации также сообщают про технический сбой на веб-ресурсе энергетической компании ДТЭК.

Ранее сообщалось про остановку всех электроподстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на территории Днепропетровской области. Об этом сообщали украинские СМИ.