Отец блогерши, скончавшейся после увеличения ягодиц, раскрыл подробности гибели

Отец 38-летней блогерши Юлии Бурцевой, которая скончалась после процедуры по увеличению ягодиц, впервые прокомментировал произошедшее.
73-летний Николай Бурцев рассказал, что о трагедии он узнал от старшей дочери. Именно ей позвонили из клиники, где проходила процедура.
— Мне сообщила старшая дочь о том, что произошло. Она сказала, что процедура была какая-то в Москве, и у Юли произошел шок. Старшей дочери же позвонили из клиники. Джузеппе, супруг Юли, еще не приехал в Россию. Дело поставил на контроль глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, — раскрыл он подробности изданию MSK1.ru.
Также Бурцев добавил, что вопрос возможных выплат его пока не интересует.
— Сейчас не до компенсаций, не хочу даже с ними разговаривать. Мне это неинтересно. Дочери моей больше нет, — сказал он.
В Москве предъявили обвинение фигурантке уголовного дела о смерти пациентки после проведения процедуры в одной из частных клиник. Об этом 5 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по столице.
О произошедшем стало известно 4 января. Блогерша Юлия Бурцева пережила клиническую смерть из-за анафилактического шока, который возник во время процедуры в косметологической клинике, а позже скончалась в больнице.