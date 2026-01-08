Ричмонд
Вэнс: танкер «Маринера» притворялся российским

Задержанный американскими военными в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринер» выдавал себя за российское судно, чтобы обойти санкции США. Об заяви вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Маринеру» задержали 7 января (архивное фото).

Задержанный американскими военными в Северной Атлантике нефтяной танкер «Маринер» выдавал себя за российское судно, чтобы обойти санкции США. Об заяви вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это был фальшивый российский нефтяной танкер. По сути, они пытались выдать себя за российский нефтяной танкер, чтобы обойти режим санкций», — сказал Вэнс в интервью Fox News.

Ранее Европейское командование ВС США сообщило, что военные США высадились на борт танкера Mariner в Северной Атлантике и задержали судно по подозрению в нарушении американского санкционного режима. В сообщении командования утверждалось, что операция проводилась в рамках обеспечения соблюдения санкций и безопасности морской торговли. Детали маршрута танкера, его судовладельца и флага, под которым он следовал, в официальном релизе не раскрывались.

Ранее стало известно о том, что американские военные задержали несколько танкеров. Среди них российский нефтяной танкер «Маринера». Как объяснил министр обороны США Пит Хегсет, операция была проведена в связи с блокадой перевозок венесуэльской нефти. Подробнее об инциденте — в материале URA.RU.

