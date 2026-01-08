Вэнс: танкер «Маринера» притворялся российским

Ранее Европейское командование ВС США сообщило, что военные США высадились на борт танкера Mariner в Северной Атлантике и задержали судно по подозрению в нарушении американского санкционного режима. В сообщении командования утверждалось, что операция проводилась в рамках обеспечения соблюдения санкций и безопасности морской торговли. Детали маршрута танкера, его судовладельца и флага, под которым он следовал, в официальном релизе не раскрывались.