В Тюмени накануне Нового года пропал 34-лений мужчина. Фото

Мужчина пропал 28 декабря 2025 года.
В Тюмени с 28 декабря 2025 года ведутся поиски 34-летнего Алексея Сердюка. Ориентировку о пропаже на сайте опубликовали волонтеры «Лиза Алерт».
Мужчина в момент пропажи был одет во все черное.
«Пропал Сердюк Алексей Сергеевич, 34 года, Центральный городской округ, Тюмень. С 28 декабря его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении поисковиков.
В момент пропажи мужчина был одет во все черное — куртка, кепка, кроссовки, штаны. Из особых примет: рост 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, просьба звонить по номерам: 8−800−700−5452 или 112.